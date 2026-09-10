Основание видеоголовки Manfrotto 520BALLSH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Основание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
400
Описание товара Основание видеоголовки Manfrotto 520BALLSH
Основание видеоголовки Manfrotto 520BALLSH. Полусфера 520BALLSH, диаметр чаши - 75 мм. Оснащается короткой фиксирующей ручкой и позволяет ставить все головки Manfrotto с плоской базой на любой штатив, включая 529B Hi-Hat (с дополнительным переходником 319).
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Основание видеоголовки Manfrotto 520BALLSH. Полусфера 520BALLSH, диаметр чаши - 75 мм. Оснащается короткой фиксирующей ручкой и позволяет ставить все головки Manfrotto с плоской базой на любой штатив, включая 529B Hi-Hat (с дополнительным переходником 319).
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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