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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460

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Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 1
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 2
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 3
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 4
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 5
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 6
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 7
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 8
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 9
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 10
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 11
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 12
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 13
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 14
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 15
Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 1
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 2
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 3
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 4
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 5
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 6
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 7
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 8
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 9
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 10
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 11
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 12
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 13
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 14
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 15
  • Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384958
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Размеры в упаковке, см
30х20х6
Вес, кг.
1.66

Описание товара Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460

Компания Manfrotto, мировой лидер в области разработки и производства оборудования для фото- и видеосъемки и аксессуаров к нему, представляет новый класс продуктов – электронные стабилизаторы Manfrotto. Отвечая на потребности аудитории, которой требуется высококачественный профессиональный стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер, который можно быстро настроить, легко носить с собой и совместимый с большим количеством различной техники. Профессиональные трехосевые стабилизаторы Manfrotto разработаны для цифровых зеркальных и беззеркальных камер, снабжены функциональными кнопками и сенсорным ЖК-дисплеем для переключения режимов работы и управления параметрами стабилизатора одной рукой.

Отзывы о товаре Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Описание
Компания Manfrotto, мировой лидер в области разработки и производства оборудования для фото- и видеосъемки и аксессуаров к нему, представляет новый класс продуктов – электронные стабилизаторы Manfrotto. Отвечая на потребности аудитории, которой требуется высококачественный профессиональный стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер, который можно быстро настроить, легко носить с собой и совместимый с большим количеством различной техники. Профессиональные трехосевые стабилизаторы Manfrotto разработаны для цифровых зеркальных и беззеркальных камер, снабжены функциональными кнопками и сенсорным ЖК-дисплеем для переключения режимов работы и управления параметрами стабилизатора одной рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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