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Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384958
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Описание товара Стабилизатор электронный Manfrotto Gimbal 460 Kit MVG460
Компания Manfrotto, мировой лидер в области разработки и производства оборудования для фото- и видеосъемки и аксессуаров к нему, представляет новый класс продуктов – электронные стабилизаторы Manfrotto. Отвечая на потребности аудитории, которой требуется высококачественный профессиональный стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер, который можно быстро настроить, легко носить с собой и совместимый с большим количеством различной техники. Профессиональные трехосевые стабилизаторы Manfrotto разработаны для цифровых зеркальных и беззеркальных камер, снабжены функциональными кнопками и сенсорным ЖК-дисплеем для переключения режимов работы и управления параметрами стабилизатора одной рукой.
Компания Manfrotto, мировой лидер в области разработки и производства оборудования для фото- и видеосъемки и аксессуаров к нему, представляет новый класс продуктов – электронные стабилизаторы Manfrotto. Отвечая на потребности аудитории, которой требуется высококачественный профессиональный стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер, который можно быстро настроить, легко носить с собой и совместимый с большим количеством различной техники. Профессиональные трехосевые стабилизаторы Manfrotto разработаны для цифровых зеркальных и беззеркальных камер, снабжены функциональными кнопками и сенсорным ЖК-дисплеем для переключения режимов работы и управления параметрами стабилизатора одной рукой.
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