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Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110

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Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для штативов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384946
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка для штативов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
520

Описание товара Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110

Долговечная, портативная и универсальная. Эта эргономичная сумка для световых стоек –идеальным выбор для фотографов в движении. Эта сумка может выдержать намного больше, чем вы думаете. Она выполнена из прочного нейлона, который справляется с удивительно тяжелыми нагрузками. Сумка вмещает до 3 стоек Quick Stack длинной до 109 см. А благодаря водоотталкивающим материалам вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Сумка имеет высококачественный интерьер с уплотнителем, поэтому вы можете спокойно хранить свое снаряжение. Имея размер 110 см x 20 см, она достаточно просторная для всех ваших дополнительных принадлежностей для фотосъемки.

Отзывы о товаре Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка для штативов
Страна производитель
Китай
Описание
Долговечная, портативная и универсальная. Эта эргономичная сумка для световых стоек –идеальным выбор для фотографов в движении. Эта сумка может выдержать намного больше, чем вы думаете. Она выполнена из прочного нейлона, который справляется с удивительно тяжелыми нагрузками. Сумка вмещает до 3 стоек Quick Stack длинной до 109 см. А благодаря водоотталкивающим материалам вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Сумка имеет высококачественный интерьер с уплотнителем, поэтому вы можете спокойно хранить свое снаряжение. Имея размер 110 см x 20 см, она достаточно просторная для всех ваших дополнительных принадлежностей для фотосъемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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