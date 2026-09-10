Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сумка для штативов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384946
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Описание товара Чехол для стоек Manfrotto MB LBAG110
Долговечная, портативная и универсальная. Эта эргономичная сумка для световых стоек –идеальным выбор для фотографов в движении. Эта сумка может выдержать намного больше, чем вы думаете. Она выполнена из прочного нейлона, который справляется с удивительно тяжелыми нагрузками. Сумка вмещает до 3 стоек Quick Stack длинной до 109 см. А благодаря водоотталкивающим материалам вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Сумка имеет высококачественный интерьер с уплотнителем, поэтому вы можете спокойно хранить свое снаряжение. Имея размер 110 см x 20 см, она достаточно просторная для всех ваших дополнительных принадлежностей для фотосъемки.
Долговечная, портативная и универсальная. Эта эргономичная сумка для световых стоек –идеальным выбор для фотографов в движении. Эта сумка может выдержать намного больше, чем вы думаете. Она выполнена из прочного нейлона, который справляется с удивительно тяжелыми нагрузками. Сумка вмещает до 3 стоек Quick Stack длинной до 109 см. А благодаря водоотталкивающим материалам вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Сумка имеет высококачественный интерьер с уплотнителем, поэтому вы можете спокойно хранить свое снаряжение. Имея размер 110 см x 20 см, она достаточно просторная для всех ваших дополнительных принадлежностей для фотосъемки.
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