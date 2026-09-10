База-опора Manfrotto 297BBASE черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Базы
Минимальная высота, см
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Базы
Минимальная высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х12
Вес, кг.
5
Описание товара База-опора Manfrotto 297BBASE черный
Большая база-опора на тормозных колесах. Одна выравнивающая ножка. Максимальный диаметр размаха ножек 100 см. Максимальная нагрузка 40кг. Поставляется с колесами с системой фиксации.
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Большая база-опора на тормозных колесах. Одна выравнивающая ножка. Максимальный диаметр размаха ножек 100 см. Максимальная нагрузка 40кг. Поставляется с колесами с системой фиксации.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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