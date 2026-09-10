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Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт)

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Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 1
Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 2
Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
4
  • Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 1
  • Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 2
  • Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384851
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
3

Описание товара Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт)

Компактная и легкая стойка с максимальной нагрузкой до 5кг. Стойки 1051BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Включает 9.5мм спигот и 6.35мм адаптеры.

Отзывы о товаре Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 (3шт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
4
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная и легкая стойка с максимальной нагрузкой до 5кг. Стойки 1051BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Включает 9.5мм спигот и 6.35мм адаптеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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