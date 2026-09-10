Комплект стоек Manfrotto 1004BAC-3 (3шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект стоек
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384849
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект стоек
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
7
Описание товара Комплект стоек Manfrotto 1004BAC-3 (3шт)
4-секционная стойка с 3 подъемниками и макс. нагрузкой до 9кг. Стойки 1004BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Диаметр базы 106 см для максимальной устойчивости.
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Бренд
Тип товара
Комплект стоек
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
Страна производитель
Китай
4-секционная стойка с 3 подъемниками и макс. нагрузкой до 9кг. Стойки 1004BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Диаметр базы 106 см для максимальной устойчивости.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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