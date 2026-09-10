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Рельс анодированный Manfrotto FF6004B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рельс анодированный Manfrotto FF6004B

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Рельс анодированный Manfrotto FF6004B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рельс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384826
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рельс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
4х0.1х0.1
Вес, кг.
5

Описание товара Рельс анодированный Manfrotto FF6004B

Черный анодированный алюминий. Длина рельса 4 м. Для соединения двух рельсов используйте FF3208.

Отзывы о товаре Рельс анодированный Manfrotto FF6004B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рельс
Страна производитель
Китай
Описание
Черный анодированный алюминий. Длина рельса 4 м. Для соединения двух рельсов используйте FF3208.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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