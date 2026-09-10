Пантограф Manfrotto FF3512N86
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384822
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х20
Вес, кг.
4
Описание товара Пантограф Manfrotto FF3512N86
Используется с системой Sky Track для подвешивания света. Пантограф поддерживает до 12 кг, 18 кг с дополнительными пружинами. Профессиональные и надежные в эксплуатации аксессуары. Снабжен 2 мм стальным кабелем с коэффициентом безопасности 12. Изготовлен из легковесного алюминия.
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Бренд
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
Страна производитель
Китай
Используется с системой Sky Track для подвешивания света. Пантограф поддерживает до 12 кг, 18 кг с дополнительными пружинами. Профессиональные и надежные в эксплуатации аксессуары. Снабжен 2 мм стальным кабелем с коэффициентом безопасности 12. Изготовлен из легковесного алюминия.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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