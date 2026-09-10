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Характеристики
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384796
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Описание товара Зажим Manfrotto MC1990A Pico Clamp
Manfrotto Pico Clamp — миниатюрный универсальный зажим. Отличный инструмент для крепления портативных вспышек, камер, светодиодных панелей, диктофонов или любого другого нетяжелого оборудования, оснащенного стандартными креплениями 1/4 или 3/8. Pico Clamp помогает фотографам и видеооператорам экспериментировать с новыми решениями, позволяя надежно присоединять оборудование к очень тонким штангам диаметром от 8 до 15 мм. При своей компактности зажим удерживает нагрузку до 2 кг по вертикальной оси. Manfrotto Pico Clamp отличается стильным дизайном и очень прост в использовании: для зажатия просто поверните красную рукоятку. Монтаж производится за считанные секунды.
Manfrotto Pico Clamp — миниатюрный универсальный зажим. Отличный инструмент для крепления портативных вспышек, камер, светодиодных панелей, диктофонов или любого другого нетяжелого оборудования, оснащенного стандартными креплениями 1/4 или 3/8. Pico Clamp помогает фотографам и видеооператорам экспериментировать с новыми решениями, позволяя надежно присоединять оборудование к очень тонким штангам диаметром от 8 до 15 мм. При своей компактности зажим удерживает нагрузку до 2 кг по вертикальной оси. Manfrotto Pico Clamp отличается стильным дизайном и очень прост в использовании: для зажатия просто поверните красную рукоятку. Монтаж производится за считанные секунды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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