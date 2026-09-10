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Зажим Manfrotto 635 Quick Action Super Clamp купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим Manfrotto 635 Quick Action Super Clamp

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Зажим Manfrotto 635 Quick Action Super Clamp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384795
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
500

Описание товара Зажим Manfrotto 635 Quick Action Super Clamp

Конструкция схожа с SuperClamp 035 с быстрым блокирующим зажимом. Совместим со всеми штырями, крюками, пальцами Super Clamp. Максимальная нагрузка 15 кг, восьмиугольное крепление 16 мм с резьбой 1/4. Сертификат безопасности. Зажимы на круглые или квадратные штанги диаметром от 1,3 до 5 см.

Отзывы о товаре Зажим Manfrotto 635 Quick Action Super Clamp




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкция схожа с SuperClamp 035 с быстрым блокирующим зажимом. Совместим со всеми штырями, крюками, пальцами Super Clamp. Максимальная нагрузка 15 кг, восьмиугольное крепление 16 мм с резьбой 1/4. Сертификат безопасности. Зажимы на круглые или квадратные штанги диаметром от 1,3 до 5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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