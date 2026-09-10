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Крюк для зажима Manfrotto 5039 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крюк для зажима Manfrotto 5039

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Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 1
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 2
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 3
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 4
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 5
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 6
Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 1
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 2
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 3
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 4
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 5
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 6
  • Крюк для зажима Manfrotto 5039 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384792
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Крюк для зажима Manfrotto 5039

Этот уникальный u-образный крюк Offset U-Hook специально разработан для зажима Super Clamp Manfrotto для подвеса генератора к стойке в качестве противовеса. Крюк оснащен максимальной грузоподъемностью 15 кг и 16-мм шестигранным штифтом для обеспечения анти-вращательной совместимости с Super Clamp (продается отдельно). Offset U-Hook разработан в первую очередь для поддержки блоков питания студийных светильников с центрально расположенной ручкой для переноски, которые несовместимы или практически невозможны для использования со стандартными u-образными крюками.

Отзывы о товаре Крюк для зажима Manfrotto 5039




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Этот уникальный u-образный крюк Offset U-Hook специально разработан для зажима Super Clamp Manfrotto для подвеса генератора к стойке в качестве противовеса. Крюк оснащен максимальной грузоподъемностью 15 кг и 16-мм шестигранным штифтом для обеспечения анти-вращательной совместимости с Super Clamp (продается отдельно). Offset U-Hook разработан в первую очередь для поддержки блоков питания студийных светильников с центрально расположенной ручкой для переноски, которые несовместимы или практически невозможны для использования со стандартными u-образными крюками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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