Крюк для зажима Manfrotto 5039
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Крюк для зажима Manfrotto 5039
Этот уникальный u-образный крюк Offset U-Hook специально разработан для зажима Super Clamp Manfrotto для подвеса генератора к стойке в качестве противовеса. Крюк оснащен максимальной грузоподъемностью 15 кг и 16-мм шестигранным штифтом для обеспечения анти-вращательной совместимости с Super Clamp (продается отдельно). Offset U-Hook разработан в первую очередь для поддержки блоков питания студийных светильников с центрально расположенной ручкой для переноски, которые несовместимы или практически невозможны для использования со стандартными u-образными крюками.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Этот уникальный u-образный крюк Offset U-Hook специально разработан для зажима Super Clamp Manfrotto для подвеса генератора к стойке в качестве противовеса. Крюк оснащен максимальной грузоподъемностью 15 кг и 16-мм шестигранным штифтом для обеспечения анти-вращательной совместимости с Super Clamp (продается отдельно). Offset U-Hook разработан в первую очередь для поддержки блоков питания студийных светильников с центрально расположенной ручкой для переноски, которые несовместимы или практически невозможны для использования со стандартными u-образными крюками.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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