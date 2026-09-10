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Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm

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Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 1
Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 2
Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
  • Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 1
  • Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 2
  • Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384788
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Кронштейн шарнирный Manfrotto 244 Friction Arm

Аналогичен модели 143А, но с крупной фиксирующей рукояткой вместо рычага. Вращение рукоятки обеспечивает изменение силы зажатия шарнира и полную фиксацию кронштейна. Поставляется только в комплекте с креплением для камеры/зонта 143 BKT.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Описание
Аналогичен модели 143А, но с крупной фиксирующей рукояткой вместо рычага. Вращение рукоятки обеспечивает изменение силы зажатия шарнира и полную фиксацию кронштейна. Поставляется только в комплекте с креплением для камеры/зонта 143 BKT.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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