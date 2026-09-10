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Зажим пружинный Manfrotto 175 Spring Clamp купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим пружинный Manfrotto 175 Spring Clamp

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Зажим пружинный Manfrotto 175 Spring Clamp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384773
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
320

Описание товара Зажим пружинный Manfrotto 175 Spring Clamp

Универсальный зажим обеспечивает различные варианты креплений. Крепится на штанги диаметром до 40 мм (1.5). Адаптер-палец 5/8 с резьбовым креплением 3/8. Настраиваемый доп. элемент для большей эффективности. Произведен в Италии в соответствии с высокими стандартами качества.

Отзывы о товаре Зажим пружинный Manfrotto 175 Spring Clamp




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный зажим обеспечивает различные варианты креплений. Крепится на штанги диаметром до 40 мм (1.5). Адаптер-палец 5/8 с резьбовым креплением 3/8. Настраиваемый доп. элемент для большей эффективности. Произведен в Италии в соответствии с высокими стандартами качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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