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Перекладина для фона Manfrotto 272B Background Support купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перекладина для фона Manfrotto 272B Background Support

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Перекладина для фона Manfrotto 272B Background Support
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384741
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Перекладина для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.19х0.17
Вес, г.
300

Описание товара Перекладина для фона Manfrotto 272B Background Support

Зажимается на штангах круглого и квадратного сечения от 22 до 30 мм. Идеальный держатель для светоотражающих панелей или других предметов.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Перекладина для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Зажимается на штангах круглого и квадратного сечения от 22 до 30 мм. Идеальный держатель для светоотражающих панелей или других предметов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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