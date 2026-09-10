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Удлинитель стойки Manfrotto 142CS хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель стойки Manfrotto 142CS хром

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Удлинитель стойки Manfrotto 142CS хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384738
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.1х0.1
Вес, кг.
3.6

Описание товара Удлинитель стойки Manfrotto 142CS хром

Стальной хромированный 2-секционный (диаметр секций 35, 30 мм) удлинитель. Минимальная высота: 125 см. Максимальная высота: 210 см.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание
Стальной хромированный 2-секционный (диаметр секций 35, 30 мм) удлинитель. Минимальная высота: 125 см. Максимальная высота: 210 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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