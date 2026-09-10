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Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V

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Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V - фото 1
Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Совместимость
Sony
  • Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V - фото 1
  • Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384710
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Совместимость
Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V

Адаптер для батарей Li-ion (стандарт Sony L-тип) Предназначен для работы с LED светильником SPECTRA2 Идеально подходит для съемки вне помещения Легковесное решение для непредвиденных ситуаций Высококачественный, для долговременного использования

Отзывы о товаре Адаптер батарейный Manfrotto MLBATTADT-L7.2V




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Совместимость
Sony
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для батарей Li-ion (стандарт Sony L-тип) Предназначен для работы с LED светильником SPECTRA2 Идеально подходит для съемки вне помещения Легковесное решение для непредвиденных ситуаций Высококачественный, для долговременного использования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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