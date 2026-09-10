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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72

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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 1
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 2
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 3
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 1
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 2
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 3
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384704
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр второй резьбы кольца
72
Диаметр резьбы кольца
100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72

Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.

Отзывы о товаре Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр второй резьбы кольца
72
Диаметр резьбы кольца
100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для объектива Manfrotto Xume 72mm MFXLA72 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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