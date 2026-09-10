Адаптер для объектива Manfrotto Xume 55mm MFXLA55
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Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
55
Диаметр резьбы кольца
90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
30
Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume 55mm MFXLA55
Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
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Бренд
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
55
Диаметр резьбы кольца
90 мм
Страна производитель
Китай
Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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