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Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52

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Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 1
Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 2
Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 3
Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 1
  • Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 2
  • Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 3
  • Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384655
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
16 слоев покрытия
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
35

Описание товара Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52

Нейтрально-серые фильтры Manfrotto ND500 на 9 ступеней сокращают количество света, попадающего на сенсор камеры, не изменяя при этом цвет кадра. ND-фильтры Manfrotto выполнены из 16-слойного водоотталкивающего оптического стекла с мультипокрытием и просты в уходе. Каждый фильтр поставляется с отдельным футляром.

Отзывы о товаре Фильтр нейтрально-серый Manfrotto ND500 52mm MFND500-52




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
16 слоев покрытия
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Нейтрально-серые фильтры Manfrotto ND500 на 9 ступеней сокращают количество света, попадающего на сенсор камеры, не изменяя при этом цвет кадра. ND-фильтры Manfrotto выполнены из 16-слойного водоотталкивающего оптического стекла с мультипокрытием и просты в уходе. Каждый фильтр поставляется с отдельным футляром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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