Top.Mail.Ru
Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 1
Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 2
Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
  • Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 1
  • Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 2
  • Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384552
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Высота, см
8
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая

Карбоновая телескопическая шестисекционная штанга, размер L. Оптимизированный состав углеродного волокна гасит вибрации и обеспечивает отличное качество изображения. Максимальная жесткость и стабильность конструкции. Цанговая система фиксации создает новый уровень эргономики и защиты от опадания пыли в секции штанги. Двойное сменное крепление ? и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка 2 кг.

Отзывы о товаре Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Высота, см
8
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Карбоновая телескопическая шестисекционная штанга, размер L. Оптимизированный состав углеродного волокна гасит вибрации и обеспечивает отличное качество изображения. Максимальная жесткость и стабильность конструкции. Цанговая система фиксации создает новый уровень эргономики и защиты от опадания пыли в секции штанги. Двойное сменное крепление ? и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка 2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...