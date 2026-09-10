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База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base

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База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 1
База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 2
База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
21
  • База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 1
  • База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 2
  • База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384549
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х15
Вес, г.
600

Описание товара База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base

Малая алюминиевая база VR – компактная, ультралегкая база, легко перемещаемая куда угодно. Она идеально сочетается с удлиняющими перекладинами (журавлями) MBOOMCFVR-S и MBOOMCFVR-M и гарантирует необходимую стабильность на высоте в несколько метров от земли для камеры 360 градусов.

Отзывы о товаре База для стойки Manfrotto MBASECONVR VR Aluminium Base




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Малая алюминиевая база VR – компактная, ультралегкая база, легко перемещаемая куда угодно. Она идеально сочетается с удлиняющими перекладинами (журавлями) MBOOMCFVR-S и MBOOMCFVR-M и гарантирует необходимую стабильность на высоте в несколько метров от земли для камеры 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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