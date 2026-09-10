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Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см

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Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 1
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 2
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 3
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 4
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 5
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 6
Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 1
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 2
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 3
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 4
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 5
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 6
  • Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384490
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
25х150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, кг.
1

Описание товара Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см

Софтбокс Ezybox Pro Strip имеет уникальный запатентованный актуальный дизайн со сверхбыстрым временем складывания. Ezybox Pro Stripсконструирован вокруг инновационной складной рамы RapidExoframe, постоянно прикрепленной к уникальному фрейму софтбокса Ezybox Pro, который совместим с различными вспышками. Ткань софтбокса также остается прикрепленной к RapidExoframe и просто скользит вдоль конструкции во время складывания, фиксируясь в сложенной и разложенной позициях.

Отзывы о товаре Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
25х150
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Ezybox Pro Strip имеет уникальный запатентованный актуальный дизайн со сверхбыстрым временем складывания. Ezybox Pro Stripсконструирован вокруг инновационной складной рамы RapidExoframe, постоянно прикрепленной к уникальному фрейму софтбокса Ezybox Pro, который совместим с различными вспышками. Ткань софтбокса также остается прикрепленной к RapidExoframe и просто скользит вдоль конструкции во время складывания, фиксируясь в сложенной и разложенной позициях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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