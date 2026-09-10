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Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606

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Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 1
Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 2
Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 1
  • Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 2
  • Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384461
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
кронштейн для накамерной вспышки и соты 9 мм
Тип вспышки
накамерная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х7х1
Вес, г.
400

Описание товара Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606

Комплект аксессуаров для системы Strobo. Состав комплекта: кронштейн для накамерной вспышки и соты 9 мм.

Отзывы о товаре Насадка сотовая Lastolite Strobo Kit LL LS2606




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
кронштейн для накамерной вспышки и соты 9 мм
Тип вспышки
накамерная
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аксессуаров для системы Strobo. Состав комплекта: кронштейн для накамерной вспышки и соты 9 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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