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Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м

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Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384438
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, кг.
1

Описание товара Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м

Lastolite LR7207 Diffuser 120х180 см - прямоугольный просветной отражатель. LR7207 имеет размеры 120х180 см. В собранном виде отражатель размещается в сумке размером: 65х65х4 см.

Отзывы о товаре Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Lastolite LR7207 Diffuser 120х180 см - прямоугольный просветной отражатель. LR7207 имеет размеры 120х180 см. В собранном виде отражатель размещается в сумке размером: 65х65х4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Lastolite LL LR7207 1,2х1,8м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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