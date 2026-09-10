Отражатель Lastolite LL LR3651 Trigrip Diffuser 1 Stop 75см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384412
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х3
Вес, г.
950
Описание товара Отражатель Lastolite LL LR3651 Trigrip Diffuser 1 Stop 75см
Замещая потребность в стандартной форме рассеивателя, рассеиватели TriGrip выполнены в треугольном дизайне, который обеспечивает более крепкую и стабильную структуру. Они также оснащены эргономичной ручкой со страховочным ремешком, что позволяет их держать в одной руке. Это значит, что теперь свет можно рассеивать в самых неудобных местах и ситуациях, где раньше требовалась стойка под отражатель. Страховочный ремешок, на самом деле, позволяет вам держать TriGrip, не охватывая ручку, что сокращает нагрузку на ваше запястье и пальцы, что случается, когда надо долго держать рассеиватель.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Замещая потребность в стандартной форме рассеивателя, рассеиватели TriGrip выполнены в треугольном дизайне, который обеспечивает более крепкую и стабильную структуру. Они также оснащены эргономичной ручкой со страховочным ремешком, что позволяет их держать в одной руке. Это значит, что теперь свет можно рассеивать в самых неудобных местах и ситуациях, где раньше требовалась стойка под отражатель. Страховочный ремешок, на самом деле, позволяет вам держать TriGrip, не охватывая ручку, что сокращает нагрузку на ваше запястье и пальцы, что случается, когда надо долго держать рассеиватель.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Отражатель Lastolite LL LR3651 Trigrip Diffuser 1 Stop 75см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отражатель Lastolite LL LR3651 Trigrip Diffuser 1 Stop 75см