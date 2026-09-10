Отражатель Lastolite LL LR3320 Halo Compact Soft Silver 82см

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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384397
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HaloCompact - это запатентованная концепция дизайна, которая делает повседневный отражатель и панель диффузора еще более портативными, чем когда-либо! В отличие от многих традиционных панелей отражателей / диффузоров, которые имеют выдвижную конструкцию со стальным ободом, HaloCompact 82 см (32 дюйма) сконструирован с использованием новой инновационной технологии RapidExoframe от Lastolite By Manfrotto. Складная легкая алюминиевая рама быстро соединяется, а тканевое покрытие отражателя или диффузора просто фиксируется на раме. Продуманная конструкция RapidExoFrame позволяет разделить раму на несколько небольших частей и вместе со сложенными тканевыми пакетами в сумку для переноски размером всего 6,5 x 27 x 6,5 см (2,5 дюйма x 10,5 дюйма x 2,5 дюйма) и весом всего 335 г (рефлектор и футляр). ).
HaloCompact - это запатентованная концепция дизайна, которая делает повседневный отражатель и панель диффузора еще более портативными, чем когда-либо! В отличие от многих традиционных панелей отражателей / диффузоров, которые имеют выдвижную конструкцию со стальным ободом, HaloCompact 82 см (32 дюйма) сконструирован с использованием новой инновационной технологии RapidExoframe от Lastolite By Manfrotto. Складная легкая алюминиевая рама быстро соединяется, а тканевое покрытие отражателя или диффузора просто фиксируется на раме. Продуманная конструкция RapidExoFrame позволяет разделить раму на несколько небольших частей и вместе со сложенными тканевыми пакетами в сумку для переноски размером всего 6,5 x 27 x 6,5 см (2,5 дюйма x 10,5 дюйма x 2,5 дюйма) и весом всего 335 г (рефлектор и футляр). ).
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