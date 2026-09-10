Отражатель Lastolite LL LR3300 серебристый/белый 82см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384391
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
6.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
400
Описание товара Отражатель Lastolite LL LR3300 серебристый/белый 82см
Отражатель HaloCompact Reflector 82cm Silver/White обладает запатентованной конструкцией, которое делает его еще более легким и компакнтым, чем традиционные отражатели на пружине. Складная алюминиевая рамка быстро собирается, и на нее устанавливантся отражатель или диффузер, фиксируясь на быстрозажимных клипсах. Рамка RapidExoframe разбирается на маленькие сегменты и упаковывается в чехол размером всего 6.5 x 27 x 6.5 см. Вся конструкция весит 335г (рамка, ткань и чехол).
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Отражатель HaloCompact Reflector 82cm Silver/White обладает запатентованной конструкцией, которое делает его еще более легким и компакнтым, чем традиционные отражатели на пружине. Складная алюминиевая рамка быстро собирается, и на нее устанавливантся отражатель или диффузер, фиксируясь на быстрозажимных клипсах. Рамка RapidExoframe разбирается на маленькие сегменты и упаковывается в чехол размером всего 6.5 x 27 x 6.5 см. Вся конструкция весит 335г (рамка, ткань и чехол).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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