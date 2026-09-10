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Отражатель Lastolite LL LR3301 82см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Lastolite LL LR3301 82см

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Отражатель Lastolite LL LR3301 82см - фото 1
Отражатель Lastolite LL LR3301 82см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Отражатель Lastolite LL LR3301 82см - фото 1
  • Отражатель Lastolite LL LR3301 82см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384392
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Высота, см
6.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
500

Описание товара Отражатель Lastolite LL LR3301 82см

Рассеиватель Lastolite LL LR3301 HaloCompact Diffuser 82cm 2 Stop обладает запатентованной конструкцией, которое делает его еще более легким и компакнтым, чем традиционные отражатели на пружине. Складная алюминиевая рамка быстро собирается, и на нее устанавливантся отражатель или диффузер, фиксируясь на быстрозажимных клипсах. Рамка RapidExoframe разбирается на маленькие сегменты и упаковывается в чехол размером всего 6.5 x 27 x 6.5 см. Вся конструкция весит 335г (рамка, ткань и чехол).

Отзывы о товаре Отражатель Lastolite LL LR3301 82см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Высота, см
6.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Рассеиватель Lastolite LL LR3301 HaloCompact Diffuser 82cm 2 Stop обладает запатентованной конструкцией, которое делает его еще более легким и компакнтым, чем традиционные отражатели на пружине. Складная алюминиевая рамка быстро собирается, и на нее устанавливантся отражатель или диффузер, фиксируясь на быстрозажимных клипсах. Рамка RapidExoframe разбирается на маленькие сегменты и упаковывается в чехол размером всего 6.5 x 27 x 6.5 см. Вся конструкция весит 335г (рамка, ткань и чехол).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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