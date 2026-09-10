Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подушка для позирования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384335
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Подушка для позирования
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser
Baby Poser — это серия заполненных шариками подушек, созданных для безопасного расположения детей во время съемки. Конфигурации подушек могут быть представлены в многочисленных вариантах для комфортного расположения малышей разных возрастов на спине, животе, на коленях или стоя. После того как вы положите подушки в нужном вам формате, вы можете застелить их тканью для создания фона желаемого цвета. Каждая подушка изготовлена из водонепроницаемой ткани на случай мелких происшествий.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Baby Poser — это серия заполненных шариками подушек, созданных для безопасного расположения детей во время съемки. Конфигурации подушек могут быть представлены в многочисленных вариантах для комфортного расположения малышей разных возрастов на спине, животе, на коленях или стоя. После того как вы положите подушки в нужном вам формате, вы можете застелить их тканью для создания фона желаемого цвета. Каждая подушка изготовлена из водонепроницаемой ткани на случай мелких происшествий.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser