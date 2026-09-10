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Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance

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Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 1
Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 2
Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 3
Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофон
  • Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 1
  • Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 2
  • Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 3
  • Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384332
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х3
Вес, г.
300

Описание товара Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance

Карта XpoBalance работает в похожем на EzyBalance ключе, но имеет дополнительное преимущество в виде трех различных серых оттенков на одной стороне и черного, белого, серого (18%) сегментов — на другой. Все вместе они помогают в вопросах баланса белого, замера экспозиции, корректировке цвета и настройки цветов при технике брекетинга.

Отзывы о товаре Серая карта Lastolite LL LR1558 Xpobalance




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофон
Страна производитель
Китай
Описание
Карта XpoBalance работает в похожем на EzyBalance ключе, но имеет дополнительное преимущество в виде трех различных серых оттенков на одной стороне и черного, белого, серого (18%) сегментов — на другой. Все вместе они помогают в вопросах баланса белого, замера экспозиции, корректировке цвета и настройки цветов при технике брекетинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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