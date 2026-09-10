Защитная пленка Kenko для Olympus E-PL10 / E-PL9
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Характеристики
Описание товара Защитная пленка Kenko для Olympus E-PL10 / E-PL9
Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков. Механизм наклейки пленки прост и удобен, её без труда можно наклеить на поверхность дисплея. Защитная пленка Kenko для ЖК-дисплея с антибликовым эффектом представляет собой базовый слой с нанесенным на его поверхность твердым образующим слоем с многослойным диэлектрическим просветлением. Твердый слой имеет показатель твердости 3H, что является лучшим показателем в мире. Благодаря многослойному диэлектрическому просветлению два вида отраженных световых волн перекрывают друг друга, снижая при этом бликование на внешней поверхности пленки и в то же время пропуская выходящий свет с обратной стороны. Если смотреть на дисплей, защищенный пленкой Kenko, то отражения внешних предметов практически не видно, при этом изображение не теряет яркости и четкости.
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