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Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46

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Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 1
Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 2
Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 1
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 2
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384148
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
46
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46

Фильтры HOYA PRO ND уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики.

Отзывы о товаре Фильтр нейтрально-серый Hoya ND8 PRO 46




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
46
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтры HOYA PRO ND уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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