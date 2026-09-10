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Держатель угловой Gitzo G541 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель угловой Gitzo G541

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Держатель угловой Gitzo G541 - фото 1
Держатель угловой Gitzo G541 - фото 2
Держатель угловой Gitzo G541 - фото 3
Держатель угловой Gitzo G541 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель угловой Gitzo G541 - фото 1
  • Держатель угловой Gitzo G541 - фото 2
  • Держатель угловой Gitzo G541 - фото 3
  • Держатель угловой Gitzo G541 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384137
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х6
Вес, г.
900

Описание товара Держатель угловой Gitzo G541

Правый угловой держатель Gitzo G541 — это профессиональный аксессуар для штативов, который позволяет использовать центральные колонны штативов Gitzo Systematic 5 серии в качестве боковых кронштейнов. Он имеет градуированную (индексированную) базу панорамирования. Боковой кронштейн позволяет устанавливать камеру выше или ниже вершины штатива в положениях, которые могли бы быть ограничены ногами штатива. Держатель изготовлен из высококачественного устойчивого алюминия и весит 0.86 кг.

Отзывы о товаре Держатель угловой Gitzo G541




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Правый угловой держатель Gitzo G541 — это профессиональный аксессуар для штативов, который позволяет использовать центральные колонны штативов Gitzo Systematic 5 серии в качестве боковых кронштейнов. Он имеет градуированную (индексированную) базу панорамирования. Боковой кронштейн позволяет устанавливать камеру выше или ниже вершины штатива в положениях, которые могли бы быть ограничены ногами штатива. Держатель изготовлен из высококачественного устойчивого алюминия и весит 0.86 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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