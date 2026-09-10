Защитный футляр для флага Avenger LFP90N
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х70х5
Вес, кг.
7
Описание товара Защитный футляр для флага Avenger LFP90N
Защитный футляр для флага. Позволяет защитить слабую сторону флага, когда он не используется. Очень удобен для переноски или хранения флага. Сделано для флагов длиной 90 см.
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Защитный футляр для флага. Позволяет защитить слабую сторону флага, когда он не используется. Очень удобен для переноски или хранения флага. Сделано для флагов длиной 90 см.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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