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Сетка тройная Avenger I790TW 48х48" (120х120см) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетка тройная Avenger I790TW 48х48" (120х120см) белый

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Сетка тройная Avenger I790TW 48х48&quot; (120х120см) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384080
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х3
Вес, кг.
3

Описание товара Сетка тройная Avenger I790TW 48х48" (120х120см) белый

Сетка и флаги используются для отсечения или смягчения света. Тройная сетка размером 48х48 (120х120см) сделана из пружинной стали. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов Avenger предлагает готовую систему зажимов grip heads.

Отзывы о товаре Сетка тройная Avenger I790TW 48х48" (120х120см) белый




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Сетка и флаги используются для отсечения или смягчения света. Тройная сетка размером 48х48 (120х120см) сделана из пружинной стали. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов Avenger предлагает готовую систему зажимов grip heads.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетка тройная Avenger I790TW 48х48" (120х120см) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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