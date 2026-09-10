Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
16
Описание товара Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43
Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand 43 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Также она оснащена встроенным зажимом для установки опор, перекладин, рам и т.д. Данная модель имеет одну регулируемую нивелирующую ножку, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Высота стойки регулируется от 153 до 430 см. Верхнее крепление имеет гнездо (приёмник) 1 1/8 (28 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 16 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
Страна производитель
Китай
Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand 43 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Также она оснащена встроенным зажимом для установки опор, перекладин, рам и т.д. Данная модель имеет одну регулируемую нивелирующую ножку, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Высота стойки регулируется от 153 до 430 см. Верхнее крепление имеет гнездо (приёмник) 1 1/8 (28 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 16 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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