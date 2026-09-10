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Стойка Avenger A0045B Baby Stand 45 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Avenger A0045B Baby Stand 45 черный

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Стойка Avenger A0045B Baby Stand 45 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 136 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384006
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 136 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5

Описание товара Стойка Avenger A0045B Baby Stand 45 черный

4-х секционная стойка из хромированной стали с 3мя зажимами. Максимальная нагрузка 10кг, максимальная высота 4,50м. Стойка имеет одну выравнивающую ногу для удобства работы на неровных поверхностях. Также оснащена крепежным штифт-адаптером 5/8 (16 мм) в верхней части.

Отзывы о товаре Стойка Avenger A0045B Baby Stand 45 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 136 см
Страна производитель
Китай
Описание
4-х секционная стойка из хромированной стали с 3мя зажимами. Максимальная нагрузка 10кг, максимальная высота 4,50м. Стойка имеет одну выравнивающую ногу для удобства работы на неровных поверхностях. Также оснащена крепежным штифт-адаптером 5/8 (16 мм) в верхней части.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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