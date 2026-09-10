Стойка Avenger 008BSU Cine Stand
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
132
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383995
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Световые стойки
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
4
Описание товара Стойка Avenger 008BSU Cine Stand
Студийная стальная стойка Manfrotto 008BSU, максимальная высота 216 см, нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг.
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Бренд
Тип товара
Световые стойки
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
132
Страна производитель
Китай
Студийная стальная стойка Manfrotto 008BSU, максимальная высота 216 см, нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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