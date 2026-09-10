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Адаптер шарнирный Avenger F830 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер шарнирный Avenger F830

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Адаптер шарнирный Avenger F830
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление для камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383985
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Крепление для камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
700

Описание товара Адаптер шарнирный Avenger F830

Применяется для установки студийного, осветительного и театрального оборудования под необходимым углом наклона. Установочный адаптер 16 мм. Фиксирующая ручка позволит точно зафиксировать угол наклона. Устанавливается на любые опоры, предусмотрен гнездовой адаптер 16 мм.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Крепление для камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для установки студийного, осветительного и театрального оборудования под необходимым углом наклона. Установочный адаптер 16 мм. Фиксирующая ручка позволит точно зафиксировать угол наклона. Устанавливается на любые опоры, предусмотрен гнездовой адаптер 16 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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