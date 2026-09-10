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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383470
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
125х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
5.8

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D10T снабжен цифровой камерой 5,1 Мпикс, поэтому может использоваться не только для визуальных наблюдений, но и для проведения презентаций, и для фиксации исследований на фото и видео. Благодаря ахроматической оптике микроскоп передает контрастную и детализированную картинку. Качество изображения подходит для профессиональных исследований микробиологических образцов на увеличении от 40 до 1000 крат. В микроскопе установлена тринокулярная насадка, состоящая из бинокулярной визуальной части и отдельной вертикальной трубки для установки цифровой камеры. Насадка вращается на 360°, визуальный блок отклонен на угол в 30°. В комплекте есть цифровая камера 5,1 Мпикс, ее возможности – съемка отдельных фотографий, запись видеороликов, передача картинки на внешний экран в реальном времени. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
125х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D10T снабжен цифровой камерой 5,1 Мпикс, поэтому может использоваться не только для визуальных наблюдений, но и для проведения презентаций, и для фиксации исследований на фото и видео. Благодаря ахроматической оптике микроскоп передает контрастную и детализированную картинку. Качество изображения подходит для профессиональных исследований микробиологических образцов на увеличении от 40 до 1000 крат. В микроскопе установлена тринокулярная насадка, состоящая из бинокулярной визуальной части и отдельной вертикальной трубки для установки цифровой камеры. Насадка вращается на 360°, визуальный блок отклонен на угол в 30°. В комплекте есть цифровая камера 5,1 Мпикс, ее возможности – съемка отдельных фотографий, запись видеороликов, передача картинки на внешний экран в реальном времени. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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