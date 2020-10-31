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Лазерный дальномер Bosch GLM 40 (0.601.072.900)

Артикул: 38330
Лазерный дальномер Bosch GLM 40 (0.601.072.900)
5 680 руб. 
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+ 107 КэтКоинов
Артикул: 38330
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараДальномер
Лазерный BOSCH DLE 40

 

Лазерный BOSCH DLE 40 предназначен для вычисления расстояний между объектами, объемов и площади помещений. Работает от батареек типа ААА. Измеряет расстояния до 40 м. Погрешность составляет не более 1,5 мм. Аппарат оснащен ЖК-дисплеем и прорезиненным корпусом с удобными кнопками. При необходимости прибор крепится на штативе.

 

Технические характеристики лазерного дальномера BOSCH DLE 40

 

  • Источник питания: батарейки типа AAA
  • Напряжение: 1,5 В;
  • Длина волны: 635 нм;
  • Дальность: 40 м;
  • Погрешность: ±1,5 мм;
  • Время измерений: 0,5-4 с;
  • Вес нетто: 0,2 кг.

 

Описание лазерного дальномера BOSCH DLE 40

 

Лазерный дальномер BOSCH DLE 40 предназначен для вычисления площади и объема помещения, а так же измерения расстояний между предметами. Дальномер работает от батареек типа ААА. Рекомендуемое напряжение 1,5 В.

Прибор обеспечивает высокую точность данных. Предел измерений составляет 40 м. При этом погрешность не превышает 1,5 мм. Данные предоставляются в одной из трех метрических систем: футах, дюймах или метрах. Полученные результаты можно складывать. Кроме того, существует возможность работать в режиме непрерывных измерений.

Корпус прибора прорезинен. При падении на твердую поверхность он защищен от повреждений. Управлять прибором удобно с помощью выпуклых кнопок. Все данные отображаются на ЖК-дисплее.

Предусмотрена возможность установки прибора на штатив. Для этого имеется резьба диаметром 1/4".

При работе с дальномером необходимо соблюдать меры предосторожности. Прямое попадание луча лазера на сетчатку глаза может вызвать потерю зрения. Поэтому проводить измерения рекомендуется в специальных защитных очках.



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Лазерный дальномер Bosch GLM 40 (0.601.072.900) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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