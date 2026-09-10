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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 382259
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Описание товара Штативная головка Manfrotto 808RC4
Появление головы 808RC4 обновило наш ассортимент 3-осевых голов, добавив новые элементы и одновременно сохранив полюбившиеся вам функции. Две уравновешивающие пружины обеспечивают фронтальный (вперёд-назад) и боковой (влево – вправо) наклоны камеры. Эти пружины помогают вам удобно управлять тяжёлыми камерами (например, с длинными объективами), прилагая минимальные усилия. В случае обычной работы головы, обе пружины можно отключить. голова изготовлена из алюминия и способна выдерживать нагрузку до 8 кг, будучи при этом достаточно лёгкой и компактной, чтобы поместиться в любой камерный комплект. Стандартная система быстросъемных площадок с двумя пузырьковыми уровнями для больших камер, позволяет выставить точный уровень кадра для вашей съемки.
Появление головы 808RC4 обновило наш ассортимент 3-осевых голов, добавив новые элементы и одновременно сохранив полюбившиеся вам функции. Две уравновешивающие пружины обеспечивают фронтальный (вперёд-назад) и боковой (влево – вправо) наклоны камеры. Эти пружины помогают вам удобно управлять тяжёлыми камерами (например, с длинными объективами), прилагая минимальные усилия. В случае обычной работы головы, обе пружины можно отключить. голова изготовлена из алюминия и способна выдерживать нагрузку до 8 кг, будучи при этом достаточно лёгкой и компактной, чтобы поместиться в любой камерный комплект. Стандартная система быстросъемных площадок с двумя пузырьковыми уровнями для больших камер, позволяет выставить точный уровень кадра для вашей съемки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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