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Кипятильник Mirax 55418-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кипятильник Mirax 55418-20

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Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 1
Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 2
Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 3
Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 4
Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кипятильник
  • Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 1
  • Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 2
  • Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 3
  • Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 4
  • Кипятильник Mirax 55418-20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кипятильник Mirax 55418-20
350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Кипятильник
Мощность
2000 Вт
Напряжение
220 В
Объем
7 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
160

Описание товара Кипятильник Mirax 55418-20

Кипятильник MIRAX 2000 Вт, 220В 55418-20 используется в бытовых условиях. Изготовлен из высококачественных материалов, устойчив к коррозии. Для удобного использования изделие оснащено термостойкой рукояткой с фиксатором положения.

Отзывы о товаре Кипятильник Mirax 55418-20




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Кипятильник
Мощность
2000 Вт
Напряжение
220 В
Объем
7 л
Страна производитель
Китай
Описание
Кипятильник MIRAX 2000 Вт, 220В 55418-20 используется в бытовых условиях. Изготовлен из высококачественных материалов, устойчив к коррозии. Для удобного использования изделие оснащено термостойкой рукояткой с фиксатором положения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кипятильник Mirax 55418-20 - этот товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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