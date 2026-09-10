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Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue

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Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
2000
  • Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378392
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue

Кнопочные телефоны BQ выполняют все базовые функции мобильного устройства, идеально сочетая в себе простоту использования и надежность. Эти телефоны представлены в двух элегантных цветах — синем и черном, и обладают классическим форм-фактором раскладушки, что обеспечивает компактность и удобство хранения. Отличительной особенностью данного устройства является его 2,8-дюймовый экран с разрешением 320x240, что обеспечивает достаточно хорошее качество изображения для просмотра текста и изображений. Телефон оснащен современной функцией Bluetooth, позволяя пользователю без труда обмениваться файлами и подключать другие устройства. Аккумуляторная емкость данного телефона составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время автономной работы. Съемный аккумулятор типа Li-Ion добавляет удобства, так как его можно легко заменить при необходимости. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет экономить на связи и более эффективно организовать личные и рабочие контакты. Вес телефона составляет всего 0,126 кг, делая его легким и удобным для постоянного использования и переноски. Хотя устройство и не обладает ударопрочным корпусом и кнопкой SOS, оно предлагает надежную и стабильную связь благодаря своему качественному исполнению и функциональности. Кнопочные телефоны BQ — это отличное решение для тех, кто ценит практичность, долгий срок работы без подзарядки и минимализм в дизайне.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ выполняют все базовые функции мобильного устройства, идеально сочетая в себе простоту использования и надежность. Эти телефоны представлены в двух элегантных цветах — синем и черном, и обладают классическим форм-фактором раскладушки, что обеспечивает компактность и удобство хранения. Отличительной особенностью данного устройства является его 2,8-дюймовый экран с разрешением 320x240, что обеспечивает достаточно хорошее качество изображения для просмотра текста и изображений. Телефон оснащен современной функцией Bluetooth, позволяя пользователю без труда обмениваться файлами и подключать другие устройства. Аккумуляторная емкость данного телефона составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время автономной работы. Съемный аккумулятор типа Li-Ion добавляет удобства, так как его можно легко заменить при необходимости. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет экономить на связи и более эффективно организовать личные и рабочие контакты. Вес телефона составляет всего 0,126 кг, делая его легким и удобным для постоянного использования и переноски. Хотя устройство и не обладает ударопрочным корпусом и кнопкой SOS, оно предлагает надежную и стабильную связь благодаря своему качественному исполнению и функциональности. Кнопочные телефоны BQ — это отличное решение для тех, кто ценит практичность, долгий срок работы без подзарядки и минимализм в дизайне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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