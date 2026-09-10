Весы кухонные Hyundai HYS-KG211
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х3
Вес, г.
433
Описание товара Весы кухонные Hyundai HYS-KG211
Описание товара Весы кухонные Hyundai HYS-KG211 Весы кухонные Hyundai HYS-KG211- это незаменимый помощник на кухне. Точность измерений весов достигает максимума, ведь погрешность всего лишь 1 г. Смотрите также: Вакуумные упаковщики , Кухонные весы Теги товара: до 5 кг
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Бренд
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
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Страна производитель
Китай
Описание товара Весы кухонные Hyundai HYS-KG211 Весы кухонные Hyundai HYS-KG211- это незаменимый помощник на кухне. Точность измерений весов достигает максимума, ведь погрешность всего лишь 1 г. Смотрите также: Вакуумные упаковщики , Кухонные весы Теги товара: до 5 кг
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