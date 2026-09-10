Измельчитель Centek CT-1392
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377273
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
1.94
Описание товара Измельчитель Centek CT-1392
Измельчитель Centek CT-1392 в миниатюрном серебристом корпусе оснащен прозрачным стеклянным контейнером с прорезиненной подставкой. Этот миниатюрный прибор способен измельчать, резать и перемалывать всевозможные ингредиенты при мощности 600 Вт. Этот параметр позволяет развивать скорость вращения ножа из нержавеющей стали до 24000 об/мин. Объем герметичной чаши измельчителя Centek CT-1392 составляет 1200 мл. Этого достаточно для того, чтобы измельчить ингредиенты для десерта, салата или второго блюда. Особенно чоппер будет удобным для людей, которые не любят резать лук и чеснок вручную.
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Измельчитель Centek CT-1392 в миниатюрном серебристом корпусе оснащен прозрачным стеклянным контейнером с прорезиненной подставкой. Этот миниатюрный прибор способен измельчать, резать и перемалывать всевозможные ингредиенты при мощности 600 Вт. Этот параметр позволяет развивать скорость вращения ножа из нержавеющей стали до 24000 об/мин. Объем герметичной чаши измельчителя Centek CT-1392 составляет 1200 мл. Этого достаточно для того, чтобы измельчить ингредиенты для десерта, салата или второго блюда. Особенно чоппер будет удобным для людей, которые не любят резать лук и чеснок вручную.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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