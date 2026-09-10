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Измельчитель Centek CT-1392 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель Centek CT-1392

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Измельчитель Centek CT-1392 - фото 1
Измельчитель Centek CT-1392 - фото 2
Измельчитель Centek CT-1392 - фото 3
Измельчитель Centek CT-1392 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Измельчитель Centek CT-1392 - фото 1
  • Измельчитель Centek CT-1392 - фото 2
  • Измельчитель Centek CT-1392 - фото 3
  • Измельчитель Centek CT-1392 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377273
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
1.94

Описание товара Измельчитель Centek CT-1392

Измельчитель Centek CT-1392 в миниатюрном серебристом корпусе оснащен прозрачным стеклянным контейнером с прорезиненной подставкой. Этот миниатюрный прибор способен измельчать, резать и перемалывать всевозможные ингредиенты при мощности 600 Вт. Этот параметр позволяет развивать скорость вращения ножа из нержавеющей стали до 24000 об/мин. Объем герметичной чаши измельчителя Centek CT-1392 составляет 1200 мл. Этого достаточно для того, чтобы измельчить ингредиенты для десерта, салата или второго блюда. Особенно чоппер будет удобным для людей, которые не любят резать лук и чеснок вручную.

Отзывы о товаре Измельчитель Centek CT-1392




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Описание
Измельчитель Centek CT-1392 в миниатюрном серебристом корпусе оснащен прозрачным стеклянным контейнером с прорезиненной подставкой. Этот миниатюрный прибор способен измельчать, резать и перемалывать всевозможные ингредиенты при мощности 600 Вт. Этот параметр позволяет развивать скорость вращения ножа из нержавеющей стали до 24000 об/мин. Объем герметичной чаши измельчителя Centek CT-1392 составляет 1200 мл. Этого достаточно для того, чтобы измельчить ингредиенты для десерта, салата или второго блюда. Особенно чоппер будет удобным для людей, которые не любят резать лук и чеснок вручную.
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Доставка
Отзывы


Измельчитель Centek CT-1392 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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