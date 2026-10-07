Блендер погружной Centek CT-1341 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 377268
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
700
Описание товара Блендер погружной Centek CT-1341 Black
Погружной, мощность 600 Вт, количество скоростей 1, режимы смешивания: турборежим.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Погружной, мощность 600 Вт, количество скоростей 1, режимы смешивания: турборежим.
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Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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