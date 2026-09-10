Мясорубка Аксион М 61.02 черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2000
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 376417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2000
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
6.35
Описание товара Мясорубка Аксион М 61.02 черный/серебристый
Мясорубка мощностью 2000 Вт, производительность 4 кг/мин, система реверса, насадки: для приготовления колбас, для соков, для шинковки, кеббе, терка, отсек для хранения шнура, отсек для хранения насадок.
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2000
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Мясорубка мощностью 2000 Вт, производительность 4 кг/мин, система реверса, насадки: для приготовления колбас, для соков, для шинковки, кеббе, терка, отсек для хранения шнура, отсек для хранения насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Аксион М 61.02 черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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