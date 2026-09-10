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Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый

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Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 1
Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 2
Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 1
  • Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 2
  • Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370874
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х6х6
Вес, г.
450

Описание товара Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый

Расческа для выпрямления волос Beurer HT10 станет оригинальным подарком для каждой дамы. С помощью модели можно оперативно распутать локоны. Для этого конструкция обладает мягкими и тонкими щетинками. С помощью функции ионизации волосы будут избавляться от статического электричества, становиться мягкими и гладкими. Устройство легкое и удобное в использовании. Функционирует модель от батареек. Управлять прибором можно с помощью всего одной кнопки. Расческа отлично помещается в дамскую сумочку. Ее можно всегда носить с собой.

Отзывы о товаре Щетка для распутывания волос Beurer HT10 коричневый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Расческа для выпрямления волос Beurer HT10 станет оригинальным подарком для каждой дамы. С помощью модели можно оперативно распутать локоны. Для этого конструкция обладает мягкими и тонкими щетинками. С помощью функции ионизации волосы будут избавляться от статического электричества, становиться мягкими и гладкими. Устройство легкое и удобное в использовании. Функционирует модель от батареек. Управлять прибором можно с помощью всего одной кнопки. Расческа отлично помещается в дамскую сумочку. Ее можно всегда носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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