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Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3

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Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
38.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 390 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369528
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
38.5
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
667

Описание товара Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Мила яркий стиль 3 - это современный образ куклы в стильной одежде с длинными волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

В комплект одежды коллекции "Яркий стиль 3" входят платье из трикотажа и сетки, блестящая куртка на молнии из искусственной кожи, ободок и туфельки.

Игровые и развивающие возможности куклы

Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Кукла не озвучена. Глаза - вставные закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Рост куклы - 38,5 см.

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
38.5
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Мила яркий стиль 3 - это современный образ куклы в стильной одежде с длинными волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

В комплект одежды коллекции "Яркий стиль 3" входят платье из трикотажа и сетки, блестящая куртка на молнии из искусственной кожи, ободок и туфельки.

Игровые и развивающие возможности куклы

Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Кукла не озвучена. Глаза - вставные закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Рост куклы - 38,5 см.

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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