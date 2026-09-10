Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3696 Мила яркий стиль 3
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Мила яркий стиль 3 - это современный образ куклы в стильной одежде с длинными волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
В комплект одежды коллекции "Яркий стиль 3" входят платье из трикотажа и сетки, блестящая куртка на молнии из искусственной кожи, ободок и туфельки.
Игровые и развивающие возможности куклы
Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Кукла не озвучена. Глаза - вставные закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Рост куклы - 38,5 см.
Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Мила яркий стиль 3 - это современный образ куклы в стильной одежде с длинными волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
В комплект одежды коллекции "Яркий стиль 3" входят платье из трикотажа и сетки, блестящая куртка на молнии из искусственной кожи, ободок и туфельки.
Игровые и развивающие возможности куклы
Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Кукла не озвучена. Глаза - вставные закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Рост куклы - 38,5 см.
Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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